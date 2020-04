Sospesa la sperimentazione dei farmaci in attesa dell'AIFA

La Spezia - “Il Paese dovrà rimanere chiuso fino al 4 di maggio in molte sue attività. Stiamo valutando quali riaprire in un confronto con il governo. Avremo modo di parlarne nei prossimi giorni, con un focus che per la Liguria si concentra sulla cantieristica navale, i piccoli cantieri edili all'aperto ed i balneari”. Così Giovanni Toti anticipa alcune delle misure decise dal governo nel corso del consiglio dei ministri odierno. Il presidente Giuseppe Conte ne parlerà nelle stesse ore a tutti gli italiani, ma è chiaro in premessa che la cosiddetta “Fase 2” non si avrà prima del prossimo mese. E' per questo che il prossimo fine settimana festivo non potrà essere vissuto all'aperto. “Siamo nella fase calante dell'epidemia, ce lo dicono tutti gli indicatori, ma dobbiamo essere in grado di rispettare le regole che ci siamo dati. Abbiamo messo in campo numerosi controlli per il weekend di Pasqua”, annuncia il governatore.

All'assessre Giacomo Giampedrone il compito di fare il punto sulla distribuzione dei dispositivi di protezione. “Da oggi i liguri iniziano a ricevere le mascherine con l'aiuto di Poste Italiane – spiega – Indossarle però non significa poter fare ciò che ci pare. C'è ancora tanto sacrificio da fare, ma i dati iniziano ad essere positivi e questo fa ben sperare. La Liguria è chiusa per Pasqua per chi viene da fuori, a pena la denuncia. Ma è' chiusa anche per i liguri. Non potremo andare da un parente o da un amico a festeggiare. Se non rispettiamo queste regole, rischiamo di compromettere i buoni numeri che stiamo segnando in questi giorni”. In queste ore in arrivo ulteriori 2 milioni di mascherine chirurgiche e 200mila mascherine FFP2. E nuovi rifornimenti sono attesi nelle prossime settimane.

Anche Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del San Martino di Genova, ha una notizia. Non buona. “Nonostante l'approvazione dei comitati etici le sperimentazioni dei farmaci Remdesivir e Tocilizumab che abbiamo portato avanti nelle scorse settimane sono ferme all'AIFA – spiega lo scienziato - Non potremo dare ai pazienti del San Martino questi nuovi farmaci nei prossimi giorni. Da un'analisi, per ora grezza ma che approfondiremo presto, il trattamento con cortisone più Tocilizumab sembra aiutare molto ad abbassare la mortalità”.