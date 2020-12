Sorrentino non è più assessore, restituite le deleghe

La Spezia - Dopo tre anni e mezzo di lavoro nella giunta spezzina Anna Maria Sorrentino ha rassegnato le dimissioni da assessore. La lettera è stata consegnata sulla scrivania del sindaco Pierluigi Peracchini questa mattina, ma l'ipotesi di una restituzione delle deleghe al primo cittadino da parte dell'ex direttrice dell'Agenzia del territorio della Spezia era nell'aria da qualche settimana. Si tratta infatti di un addio per motivi personali e non era passata inosservata l'assenza di Sorrentino alla conferenza stampa di fine anno della scorsa settimana.



Le dimissioni dell'ex assessore all'Urbanistica, al Demanio e alla Portualità cascano a poche settimane dagli ingressi di Filippo Ivani e Maria Grazia Frijia in luogo di Gianmarco Medusei e Paolo Asti e, almeno dal punto di vista politico, si inseriscono dunque in un più ampio rimpasto che ha visto sino a ora confermare gli equilibri tra i partiti all'interno della squadra di governo cittadina. Per la sostituzione di Sorrentino, ritenuta vicina a Fratelli d'Italia, molti guardano invece ad Andrea Costa, leader dei Popolari che, dopo la mancata rielezione alle ultime regionali e la silenziosa rottura con Kristopher Casati, è in pressing per un posto al sole. E quello lasciato libero da Sorrentino sembra proprio poter fare al caso.



I prossimi saranno giorni di trattative e lavorio per il sindaco Peracchini e con l'inizio del 2021 sarà varata la nuova e definitiva formazione di giunta.