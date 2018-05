Sinistra italiana: "La richiesta di patrocinio comunale al gay pride è assolutamente meritevole"

La Spezia - Il Comune della Spezia nega il patrocinio al Liguria Pride che si terrà a Genova il 16 giugno.

La motivazione è che "la richiesta non è meritevole di essere accolta".

"Dopo il no dalla Regione e dal Comune di Genova, anche la nostra amministrazione - afferma in una nota la sezione spezzina di Sinistra italiana - prende le distanze da un evento che vedrà scendere per le strade del nostro capoluogo regionale moltissime persone che chiedono vengano rispettati i diritti di tutti e tutte. L'amministrazione spezzina risponde con un giudizio, "meritevole", e lo fa alla vigilia della giornata contro l'omo-transofobia.

Sinistra Italiana crede che la richiesta delle associazioni che chiedono il patrocinio ad un evento così importante, che riguarda la vita di moltissime persone, le quali chiedono rispetto, libertà di scelta e parità di diritti, sia assolutamente meritevole.

Ancora una volta, l'amministrazione sceglie di stare "contro", di non rappresentare tutti i cittadini e le cittadine, esprimendo giudizi e negando il supporto a chi porta avanti battaglie sociali per estendere alcuni diritti tutti senza volerne toglierne a nessuno altro".