Sinistra, destra e 5 stelle: come si selezionano i politici?

Sabato al Centro Allende, gli animatori del blog dei Millennials de Linkiesta.it intervisteranno sei rappresentanti dei principali poli politici italiani.

La Spezia - Teoria della classe (non) dirigente. Con un "non" tra parentesi molto calcato: perché la generazione dei Millennials, quella narrata dai moderatori di questa tavola rotonda sulle pagine online de Linkiesta.it, è quella più lontana dal dirigere di tutte le precedenti, a pari età. E' quella a cui è stato tolto tutto: il diritto al lavoro, il potere d'acquisto, il futuro. E allora, a una settimana dal voto, Andrea Danielli, Filippo Lubrano, Alessio Mazzucco e Leonardo Stiz interpelleranno sei rappresentanti dell'attuale classe politica su un tema che interessa tutti: il passaggio generazionale del potere - e non solo. Come vengono scelte le nuove leve all'interno dei Partiti? Sulla base di quali criteri si selezionano assessori, candidati, nuovi virgulti dell'agone politico?

Risponderanno a queste domande due rappresentanti dei tre principali poli politici italiani che attualmente coprono l'arco parlamentare: centrosinistra, centrodestra e Movimento 5 stelle. Un evento che va oltre le quote rosa, ed è quasi totalmente al femminile.



Per il Centrosinistra, ci sarà Raffaella Paita, Consigliere Regionale Liguria, candidata alla Camera dei Deputati con il PD, insieme ad Elisa Gambardella, giovanissima candidata di estrazione socialista per "Insieme". Per il CentroDestra Arianna Viscogliosi, assessore al Personale e alle Pari Opportunità del Comune di Genova e Maria Grazia Frijia, candidata alla Camera dei Deputati per Fratelli d'Italia. Per il M5S saranno infine presenti Alice Salvatore, Portavoce M5S Consiglio Regione Liguria, e Fabio Romano, candidato alla Camera dei Deputati.

Il blog dei Millennials è formato da un collettivo di liberi pensatori di varie estrazioni culturali e politiche, e che parte spesso dai dati per elaborare articoli di approfondimento economico, sociale e culturale. "Sarà un incontro con domande all'americana: stessi quesiti per tutti e tempo cronometrato per rispondere" fanno sapere dalla redazione del blog "Non esistono domande preparate, né assist: condurremo l'intervista così come scriviamo i nostri pezzi. Senza pregiudizi ideologici, e sfidando i preconcetti culturali". L'appuntamento è per sabato 24 febbraio alle 17 al Centro Allende. Ingresso gratuito.