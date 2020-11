Sinistra chiede commissariamento sanità. Frijia: " Follia, la Calabria non ha insegnato nulla"

La Spezia - "La sinistra chiede il commissariamento della sanità ligure, un atto sconcertante non solo perché i presupposti non vi sono ma soprattutto perché memori di quanto accaduto ed accade in Calabria, la Sinistra con questa presa di posizione dimostra quanto poco tenga alla Liguria ed ai cittadini della nostra regione. Sembrano proposte che servono solo per strappare un titolo di giornale, nulla di più, prive di alcun fondamento, utili solo per mettere ancora più angoscia ai cittadini alimentando sentimenti di paura ed ansia". Così dichiara Maria Grazia Frijia, consigliere comunale della Spezia di Fdi, che continua: "Certo in sanità la Liguria ha molto da lavorare ma purtroppo sta pagando ancora lo scotto della pessima gestione decennale ereditata dalla Giunta Burlando che ha lasciato situazioni complesse da risolvere oltre che pesanti buchi di bilancio. Ci stiamo lavorando sulla Sanità ed il fatto che oggi la delega sia in mano al Presidente Toti ha un significato politico importante. L'auspicio che ho è quello, non solo che si riesca ad uscire quanto prima da questa situazione emergenziale causata dal Covid, ma che a breve dalla Regione arrivino buone notizie in merito alla ripresa dei lavori relativi alla realizzazione del nuovo ospedale del Felettino, chiave di volta per risolvere tante criticità della Sanità spezzina: dopo 20 anni di progetti è doveroso che i nostri concittadini possano vedere fatti concreti", conclude Frijia