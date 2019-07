Sinistra Italiana: "Si convochi conferenza dei sindaci su situazione Sant'Andrea"

La Spezia - La situazione del S. Andrea è precipitata, sia convocata una conferenza dei Sindaci Urgente alla presenza dell’assessore Viale. Quello che sta succedendo in città non è ammissibile e viola le garanzie minime in materia di sicurezza sanitaria. La priorità è la tutela dei malati. Le forze politiche operino in sinergia per risolvere immediatamente la situazione. Nessuno ne faccia una bandiera politica in un momento in cui la priorità è rimanere vicini ai cittadini.

Ne riparleremo neile sedi indicate, ora usiamo la massima responsabilità per superare l’emergenza e garantire i servizi medici alla cittadinanza.



Nicola De Benedetto

Segretario Provinciale Sinistra Italiana