Sinistra Italiana: "Rivedere le norme che disciplinano gli appalti"

La Spezia - "Le notizie che si apprendono sul versante del mondo del lavoro e segnatamente di quello che coinvolge la cantieristica nautica sono allarmanti. Lavoratori assunti in sub-appalto a 4 euro l’ora, impegnati senza le norme di tutela fondamentali e ostaggio di meccanismi esplicitamente ricattatori. E’ incredibile, che mentre l’era Covid sta facendo emergere situazioni di grande diseguaglianza nella società italiana, l’industria dei beni di lusso abbia la spavalderia di mettere a rischio la dignità del lavoro e la sicurezza degli operai nei cantieri.

Ringraziamo i sindacati e la Guardia di Finanza per la grande battaglia di civiltà che hanno sostenuto, nella speranza che situazioni di questo genere si attestino come casi eccezionali, unici e non ripetibili.

Sarà comunque nostro compito segnalare il gravissimo episodio alla nostra rappresentanza parlamentare, nella consapevolezza che il divario tra chi detiene i privilegi ed il mondo del lavoro debba essere risolto immediatamente sul piano legislativo, rivedendo l’ambito contrattuale e rivisitando le norme che disciplinano le procedure d’appalto".



NICOLA DE BENEDETTO



ASSEMBLEA NAZIONALE

SINISTRA ITALIANA



SEGRETERIA REGIONALE

SINISTRA ITALIANA/LINEA CONDIVISA