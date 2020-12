Sinistra Italiana: "Asl 5 dia risposte"

La Spezia - "E’ l’ora che Asl 5 dia risposte certe alle richieste dei medici e degli infermieri spezzini, che mercoledì 23 dicembre manifesteranno in piazza, per chiedere l’incremento degli organici e un intervento immediato sull’organizzazione dei reparti che possa produrre una rapida compensazione sul fronte epidemiologico.

A fronte dei numerosi contagi che stanno riguardano il personale medico-sanitario, la direzione sanitaria provinciale non ha ancora provveduto a dispiegare adeguate politiche di integrazione e supporto. I medici e gli infermieri vanno sostenuti attraverso una riorganizzazione strutturale che agevoli il lavoro degli operatori in corsia e al tempo stesso aumenti la capacità di intervento e di prevenzione sul territorio.

Sinistra Italiana sostiene il personale medico-sanitario, impegnato attualmente in condizioni di grande complessità, esponendosi al continuo rischio di contagio e in una situazione di conclamato sotto-dimensionamento .

Non è una realtà che possiamo accettare e ci riserviamo di approfondire la questione a livello nazionale, essendo in gioco la salute pubblica e quella degli operatori. Medici e infermieri hanno il diritto di lavorare in sicurezza e in piena funzionalità, nell’interesse dei cittadini che stanno incorrendo nella malattia e nel rispetto della dignità di tutto il personale impegnato contro il Covid".



Nicola De Benedetto

Sinistra Italiana