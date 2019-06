Sindacati compatti: "Organici e strutture inaccettabili, disorganizzazione totale"

La Spezia - "La situazione in cui operano i professionisti della Sanità della Asl5 è vergognosa. Organici ridotti all'osso, strutture fatiscenti, disorganizzazione totale e carichi di lavoro che raddoppiano nel periodo estivo. Queste sono le principali problematiche che quotidianamente infermieri, medici, coordinatori, operatori sanitari e non, personale amministrativo sono costretti ad affrontare e a risolvere con il buon senso e la loro professionalità per garantire l'assistenza al cittadino". Le segreterie provinciali Cgil Fp, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials sono sicure che la "copera è corta": "Comprendiamo e rispettiamo l'esasperazione e la frustrazione del medico che ha esposto il cartello... Ma la soluzione al carico di lavoro eccessivo in Pronto Soccorso a Spezia non può essere spostare il personale da Sarzana e sguarnire così un'altra struttura ospedaliera. Forse la domanda dovrebbe essere: "Perché la Direzione Strategica di Asl è completamente assente e disinteressata al funzionamento delle Strutture Sanitarie?" Far lavorare in sicurezza gli operatori tutti di Asl è un dovere della Direzione Strategica per garantire al cittadino l'assistenza dovuta espressione del nostro Servizio Sanitario pubblico. Assunzioni, organizzazione, progettazione e strutture murarie che rispondono alla domanda del territorio potrebbero essere una risposta.... O un suggerimento delle organizzazioni sindacali che tutelano i lavoratori per tutelare il cittadino".