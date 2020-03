Sindacati: ”Coopservice deve fornire le dotazioni ai lavoratori in Asl, basta aspettare”

La Spezia - "È dal 26 febbraio che abbiamo chiesto alla direzione Coopservice di dotare i lavoratori dell’appalto Asl5 di guanti monouso, divise da lavoro monouso, mascherine, ma ad oggi non c’è stata alcuna risposta. Non è tollerabile aspettare oltre". Così le segreterie confederali di Cgil, Cisl, Uil, Fials, le segreterie di Cgil, Cisl, Uil, Fials Funzione Pubblica, di Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti Uil e Fials Confsal, che continuano: “sono lavoratori che svolgono servizi di pulizia, ausiliari, assistenza socio sanitaria in Ospedale e nelle strutture sanitarie diffuse sul territorio. Devono poter lavorare in condizioni di sicurezza, per loro e per i pazienti, e da subito. L’azienda intervenga immediatamente o saremo costretti ad intraprendere azioni a tutela dei lavoratori".