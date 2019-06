Sì al traduttore Lis, bonifiche e De Terminal vanno in commissione

La Spezia - Quando sarà necessario le sedute del consiglio comunale e altri appuntamenti pubblici saranno tradotti in tempo reale nella Lingua italiana dei segni. Lo ha stabilito ieri sera il consiglio spezzino approvando all’unanimità una mozione proposta dalle consigliere del Movimento cinque stelle Donatella Del Turco e Jessica De Muro e sottoscritta da tutta l’aula.



Pronto ma di questo epilogo l’assemblea aveva riservato pochi momenti degli di nota. Nel corso della litania delle interpellanze l’assessore all’Ambiente, Kristopher Casati, ha consegnato ai consiglieri una relazione sullo stato dell’arte delle operazioni di bonifica sul territorio comunale in risposta a una interrogazione presentata da Guido Melley, di Leali a Spezia. Il tema sarà approfondito in commissione.



Stesso destino per la mozione sulla vicenda della concessione degli spazi dell’Autorità di sistema portuale che negli ultimi anni hanno ospitato DeTerminal. Il documento, depositato dal consigliere del Pd Luca Erba, risaliva a febbraio e chiedeva delucidazioni rispetto agli atti relativi alla rinuncia dell’accordo con l’Adsp. Nel frattempo l’Authority ha dato nuovamente in concessione la struttura e l’urgenza di affrontare la discussione è svanita, rimbalzando la mozione alla commissione Controllo e garanzia.