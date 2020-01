Sì ai fuochi d’artificio silenziosi, l'impegno di Spezia Dinamika

La Spezia - Sabato 25 gennaio l'associazione Spezia Dinamika sarà presente in Piazza Attilio del Santo per raccogliere le firme a favore dei fuochi d’artificio silenziosi. Il sodalizio giovanile ha pubblicato una petizione tramite la piattaforma change.org (https://www.change.org/p/comune-della-spezia-fuochi-d-artificio-silenziosi-nella-provincia-della-spezia), che ha superato le mille sottoscrizioni, e per concludere la raccolta firme però cartacea, organizzerà un gazebo che sarà presente dalle 14 alle 19 anche per informare le persone sulla petizione in atto.