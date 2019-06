Sfalci e manutenzione verde, la Provincia punta a una convenzione

La Spezia - Il Presidente della Provincia della Spezia Andrea De Ranieri porterà all’approvazione del Consiglio Provinciale di domani (mercoledì 5 giugno) una proposta di Convenzione quadro aperta a tutti i Comuni del nostro territorio per effettuare, in maniera organica e continuativa, le attività di sfalcio dell’erba e le potature delle cunette e lungo le sponde dei tratti stradali della viabilità provinciale. «Il Bilancio d’esercizio per il 2019 del nostro Ente non è stato ancora deliberato in via definitiva, tuttavia è urgente intervenire per sfalciare e pulire i cigli delle nostre strade provinciali così da migliorarne la percorribilità per tutta l’utenza. Per ovviare al protrarsi dei tempi burocratici abbiamo pensato di interessare i Comuni della nostra Provincia con una Convenzione che, coinvolgendoli nel servizio, li mette al riparo da eventuali rilievi di natura contabile e, soprattutto, rafforza la sinergia e la collaborazione tra le nostre Istituzioni locali», dichiara De Ranieri. «La Convenzione prevede che i singoli Comuni possano intervenire da subito sulle strade di proprietà della Provincia accelerando così l’avvio dello sfalcio e delle potature necessarie. La Provincia, una volta approvato in via definitiva il Bilancio per il 2019, trasferirà ai Comuni un contributo economico a copertura delle spese che questi hanno impiegato sulla viabilità provinciale. In questo modo assicureremo a tutti coloro che percorrono le nostre provinciali interventi di pulizia celeri e un significativo miglioramento della sicurezza della circolazione stradale. Infine –continua De Ranieri– , la Convenzione che discuteremo in Consiglio domani ci assicura l’opportunità di organizzare un calendario delle pulizie stradali più articolato e capillare: se, infatti, dovessimo attendere le tempistiche amministrative dell’approvazione del nostro bilancio e delle gare successive, probabilmente non riusciremmo a intervenire in maniera adeguata entro i mesi estivi». La Provincia, una volta approvata la Convenzione, inviterà i singoli Comuni ad aderire per poter immediatamente programmare le attività su tutto il nostro territorio. «Per gli interventi in somma urgenza continueremo, ovviamente, ad avvalerci delle squadre operaie del nostro Ente che però, dopo le riforme del 2014, sono attualmente assai ridotte in termini di risorse umane e strumentali», conclude il Presidente De Ranieri.