Sette segretari di circolo contro Caratozzolo: "Il Pd non è un autobus, è un partito serio"

La Spezia - "Il Partito democratico è fatto di una comunità ampia, di persone che meritano rispetto. Non è un autobus su cui qualcuno può pensare di salire e scendere quando e come vuole, né un luogo di fermata di chi si è percorso tutto l’architrave del panorama politico locale.

Sappiamo bene che ci sono forze esterne, politiche e civiche, che il Pd deve ascoltare, coinvolgere e con cui impostare battaglie comuni, ma un partito serio non può non basarsi su un percorso di coinvolgimento chiaro". Non è propriamente un'apertura quella che sette segretari di circolo del Pd firmano contro l'ingresso di Massimo "Baldino" Caratozzolo all'interno del partito e del gruppo consiliare. I nomi sono quelli di Andrea Landi (Fossitermi), Marco Imberciadori (Pegazzano), Marco Santini (Mazzetta), Paolo Lanaro (San Venerio), Massimo Pannone (Canaletto), Ruggero Angelinelli (Melara) e Tiziano Cerretti (La Pianta). Manca, ovviamente la firma di Dina Nobili, segretaria del circolo della Chiappa e prima sostenitrice dell'ingresso di Caratozzolo nel Pd. Non vengono espresse, infine, le opinioni dei circoli di Piazza Brin, Marola e Favaro, sprovvisti di segretario, e quelli di Valdellora e Migliarina, sezioni che non esistono più.



"Il Pd - proseguono i sette segretari - è un partito serio. Sbalordiscono le parole di chi si definisce di sinistra, ma appena due anni fa ha contribuito ampiamente a far vincere la destra e la Lega in città, apparentandosi con Peracchini, e andando contro al candidato sostenuto dal centrosinistra, Paolo Manfredini. E oggi parla di Opa da compiere all’interno del partito, come se non esistessero le centinaia militanti che, quotidianamente, hanno sacrificato e sacrificano tempo ed energie alla costruzione di un patrimonio sul nostro territorio. Ci sono già state esperienze di questo tipo nel passato, ed i risultati per i protagonisti di questi tentativi sono stati, per loro, deludenti. Si aprirà a breve una nuova fase nel Pd spezzino e il contributo che chiederemo anche a chi è stato fuori fino ad oggi sarà importante, ma sempre nel solco dei principi che hanno caratterizzano quest’ultima fase: rispetto e unità. Perché quello di cui il Pd non ha di certo bisogno sono le fonti di instabilità".