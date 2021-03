Sette Comuni alle urne, ma non si sa ancora quando

La Spezia - Quattro di centrodestra e tre di centrosinistra. Sono sette, in totale, le amministrazioni che andranno al rinnovo del consiglio comunale e all'elezione diretta del sindaco nel corso dei prossimi mesi. Quando, di preciso, non è ancora dato sapere. L'emergenza sanitaria, infatti, complica le cose anche in questo caso, così come era stato per le Regionali dell'anno scorso, con il ministero dell'Interno impegnato a individuare la data che metta insieme l'approvazione del maggior numero di partiti e che consenta lo svolgimento delle operazioni di voto in sicurezza.

Ameglia, Beverino, Borghetto Vara, Brugnato, Riomaggiore, Santo Stefano Magra e Zignago. Sono questi i Comuni che saranno chiamati alle urne, avendo eletto le rispettive maggioranze e i primi cittadini nell'ormai lontano inizio giugno del 2016.

Come dicevamo, al rinnovo andranno quattro Comuni oggi in mano al centrodestra (Ameglia, Beverino, Borghetto e Brugnato) e tre al centrosinistra (Riomaggiore, Santo Stefano e Zignago).



Per quanto riguarda la data delle elezioni pare tramontata, o quasi, l’ipotesi di un voto a fine maggio e pertanto le opzioni che rimangono in campo sembrano essere tre.

La prima porterebbe a una convocazione per la prima decade di giugno con il ballottaggio da tenersi entro fine mese. Una proposta che però al momento sembra non incontrare la convergenza di molti partiti.

Se si volesse optare per una soluzione assolutamente indolore per il mondo della scuola, ci sarebbe la data di luglio, sempre nella prima decade che, anche per la questione climatica, sembra essere quella più indicata.

La terza ipotesi, invece, come già accaduto lo scorso anno, porterebbe a elezioni nella seconda decade di settembre e con il ballottaggio da tenersi a fine mese, ma si teme ci sarebbe un effetto negativo sul calendario scolastico.