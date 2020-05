Settant'anni d'Europa: "Usciamo da quei riti paralizzanti che alimentano gli egoismi"

La Spezia - Intervento de Movimento federalista europeo della Spezia



Il 9 maggio di 70 anni fa Robert Schuman con la sua Dichiarazione ha segnato l’avvio di un processo rivoluzionario, destinato ad incidere profondamente nella storia dell’umanità. Annunciava all’Europa e al mondo la nascita di una Comunità radicalmente nuova nei principi che la ispiravano e la guidavano, avviando il primo processo democratico di unificazione di Stati sovrani. Stati che si erano combattuti ferocemente fino a pochi anni prima, e che sceglievano di unirsi non perché costretti da una minaccia esterna, ma perché consapevoli di dover costruire una comunità di destino, rendendo “non solo impensabile, ma materialmente impossibile” la guerra sul continente europeo. Nasceva così il “primo nucleo concreto di una Federazione europea indispensabile al mantenimento della pace”.

Oggi celebriamo questo anniversario minacciati da un pericolo diverso, un’epidemia la cui drammaticità mette a rischio la coesione dell’Unione europea, evidenzia le contraddizioni dell’assetto istituzionale attuale e le storture ideologiche che si collegano ad una visione miope dell’economia, assai lontana dalla visione delle donne e degli uomini che hanno immaginato e costruito l’Europa.

Oggi occorrono un’ambizione e un coraggio simili a quello della fondazione, bisogna usare la pandemia come opportunità per una nuova fase dell’integrazione europea, centrata sui valori comuni a tutti gli Europei nel quadro di una più ampia condivisione della sovranità.

Ripensare ad nuovo modello di economia, sostenibile e verde, che sappia coniugare l’uguaglianza delle opportunità, la giustizia sociale e la povertà con la salvaguardia del pianeta. Una politica dell’inclusione, fondata sull’obiettivo della piena occupazione e sul contrasto alla precarietà.

Gli sforzi messi in campo sino ad oggi sono sicuramente importanti e segnano un grande passo avanti rispetto alla risposta, insufficiente, adottata dopo la crisi economica. Bisogna però procedere con più decisione, bisogna pensare l'impensabile e far uscire l’Unione Europea dai riti paralizzanti dei meccanismi intergovernativi che alimentano gli egoismi nazionali e rilanciare il cammino federale con un necessario percorso costituente.