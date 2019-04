Servizi socio-sanitari Asl. Sindacati: “Tutelare occupazione esistente. Positivo l'incontro in Regione”

La Spezia - Si è svolto ieri a Genova presso la sede della Regione Liguria alla presenza dell'Assessore Sonia Viale, del Dottor Locatelli e Dottor Quaglia, il secondo incontro del tavolo programmato inerente l'internalizzazione dei servizi socio-sanitario dell'ASL5. Per i Sindacati erano presenti Federico Vesigna, Fulvia Veirana, Luca Comiti ed Alessandra Guazzetti per la Cgil, Mirko Talamone e Gabriele Bertocchi per la Cisl e Mario Ghini, Carlo Benvenuto e Marco Furletti per la Uil. Le organizzazioni sindacali hanno rilanciato la necessità di tutelare l'occupazione esistente e hanno riformulato la richiesta di limitare il perimetro del concorso ai servizi ospedalieri dell'ASL5. "La Regione ha dato la disponibilità a procedere con un singolo concorso territoriale che dovrà tenere conto dell’esperienza maturata in ambito ospedaliero dalla singola lavoratrice, come pure a garantire la prosecuzione del confronto con i Sindacati confederali, utile ad individuare le modalità per tutelare tutte le lavoratrici coinvolte. Come sindacati Confederali abbiamo ritenuto l'incontro positivo e utile, aggiornando il confronto a quando saranno definiti dagli uffici competenti i criteri per la stesura del bando di concorso e restando in attesa di poter sottoscrivere un protocollo ad hoc con le garanzie occupazionali per i lavoratori".