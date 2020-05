Servizi sociali sotto pressione, l'emergenza colpisce gli insospettabili

La Spezia - Il personale dei Servizi sociali del Comune della Spezia fatica a fornire risposte e soluzioni a tutti coloro che si stanno rivolgendo all'amministrazione per far fronte all'ennesima, durissima, crisi economica degli ultimi anni. Da Roma sono giunte da tempo le risorse stanziate tramite la Protezione civile nazionale per fornire i buoni spesa alle famiglie maggiormente in difficoltà. Una platea che si è ampliata con il passare del tempo, visto per i pagamenti della cassa integrazione in deroga si sta assistendo al trascorrere di tempi biblici.



Il grido d'allarme da parte dei Servizi sociali spezzini è stato lanciato ieri sera dall'assessore Giulia Giorgi e dal sindaco Pierluigi Peracchini nel corso di un consiglio comunale in videoconferenza che per troppo tempo è stato trasformato in un dibattito sull'azione del governo Conte e della giunta regionale. Tematiche che certamente toccano da vicino la vita degli spezzini, ma che vengono affrontare già normalmente con parzialità, figurarsi nel momento di allentamento di un lockdown imposto da una pandemia, nel bel mezzo di una campagna elettorale in vista delle Regionali.

Giorgi ha spiegato come la decina di addetti del Comune stia in queste settimana accogliendo molti nuovi utenti, persone che non avrebbero mai pensato di rivolgersi allo sportello, ma che non avendo ancora ricevuto il bonus da 600 euro o la cassa integrazione in deroga si ritrovano in grande difficoltà, soprattutto per quel che concerne il pagamento delle rate degli affitti.

In totale le card contenenti i buoni spesa erogate sono state 2.026 e la distribuzione da parte di Spezia Risorse è quasi conclusa.



Nel corso di una seduta che vedeva all'ordine del giorno la discussione e l'approvazione di due delibere contenenti altrettante variazioni di bilancio necessarie per ricevere le risorse della Protezione civile da mettere a disposizione dei cittadini e per rinegoziare i mutui contratti con Cassa depositi e prestiti, il sindaco Peracchini ha invitato i consiglieri a domandarsi con quale tipologia di welfare il Paese uscirà dalla pandemia.

Al termine del consiglio comunale sono state approvate entrambe le delibere proposte dalla giunta e già approfondite dalla commissione Bilancio presieduta da Giacomo Peserico e con esse è passato un ordine del giorno presentato dal consigliere di Avantinsieme, Lorenzo Forcieri, per richiedere al governo una deroga ai vincoli di fiscalità e bilancio per gli enti locali, come fatto da altre amministrazioni comunali. Bocciato, invece, un ordine del giorno proposto da Guido Melley e Roberto Centi, di Leali a Spezia, per l'adozione di nuove misure economiche giudicate demagogiche da parte della maggioranza.