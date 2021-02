Sergiampietri (Forza Italia): "Esternazioni di Cenerini tanto improvvise quanto infelici"

La Spezia - Dopo le dichiarazioni dell'ormai ex commissario provinciale di FI Fabio Cenerini e la conseguente decisione assunta dal coordinatore regionale di FI Carlo Bagnasco di sollevarlo dal suo incarico, il nuovo commissario cittadino di Forza Italia, Francesco Sergiampietri, si pone in linea con il partito: "Non conosco Cenerini ma mi dicono che non è nuovo a certe esternazioni, tanto improvvise quanto infelici e meritevoli di idonea risposta nelle sedi opportune: la mia scelta, come quella di tutti coloro che hanno deciso di aderire a questo progetto di allargamento, inclusione e rinnovamento portato avanti da Bagnasco in Regione, è frutto di idee maturate nel tempo. Nel gruppo - afferma Sergiampietri - ci sono persone che hanno creduto convintamente nei nostri ideali moderati, riformisti e liberali, in modo autentico ed entusiasta: la presa di posizione di Cenerini mi porta a pensare che la sua volontà non fosse quella di collaborare a questa rinascita, bensì di bloccare un processo di ripartenza ormai avviato. È evidente, infatti, come un partito che si dà una nuova organizzazione tematica cercando di valorizzare le diverse competenze, dimostri la bontà del progetto e la volontà di costruire qualcosa di nuovo alla Spezia. Piena solidarietà - conclude la nota - a Carlo Bagnasco, che ringraziamo per il coraggio e la fiducia che ha saputo reintrodurre nel nostro territorio".