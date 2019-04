Seminario su Giacché con un contributo dell'ex presidente Napolitano

La Spezia - Domani sabato 13 aprile alle 16.00 al centro Allende la fondazione Giorgio Amendola della Spezia terrà un seminario sulla figura d Aldo Giacché, scomparso un mese fa.

Aldo Giacché verrà ricordato come figura importante nella storia cittadina e nazionale, nei suoi ruoli di militante e dirigente politico, di Sindaco della Città della Spezia dal 1973 al 1986 e poi di Senatore della Repubblica sino al 1992.

La giornata di domani vedrà impegnati a ricordarlo Sandro Bertagna, che è stato Sindaco della Spezia subito dopo Giacché; Moreno Veschi, già consigliere regionale; la segretaria generale della CGIL spezzina Lara Ghiglione, i due ex sindaci della spezia Giorgio Pagano e Massimo Federici. I lavori saranno aperti da un intervento dell’On. Andrea Orlando, Presidente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Amendola, e conclusi dal Senatore Ugo Sposetti, Presidente dell’Associazione Enrico Berlinguer.

Durante il seminario interverrà anche il figlio di Aldo Giacché, Vladimiro, e ci saranno importanti contributi di Giorgio Napolitano, Presidente Emerito della Repubblica, e di Emanuele Macaluso, Senatore negli anni in cui lo fu anche Giacché ed esponente di spicco del PCI.

Modererà i lavori la giornalista Laura Ivani.

La Fondazione Amendola con questa iniziativa intende raccogliere riflessioni sul ruolo di Aldo Giacché per la sinistra spezzina e per la città in generale. Gli atti del seminario di domani saranno poi pubblicati, in modo da offrire alla città ed in particolare alle giovani generazioni la possibilità di confrontarsi con la vita e con i lasciti politici e amministrativi di una delle più importanti figure cittadine.