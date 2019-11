Segre sì, Oss no. Nuovo psicodramma in consiglio comunale

La Spezia - Per la seconda volta consecutiva l'opposizione consiliare ha lasciato l'aula in protesta, sintomo di rapporti assai tesi le due ali del parlamentino spezzino, come accade ogni qual volta ci si avvicina a una competizione elettorale. La campagna elettorale in vista delle Regionali, più volte nominata come uno spauracchio nel corso delle sedute del consiglio, è ormai iniziata. La volta scorsa lo scontro totale avvenne sul tema della cittadinanza onoraria a Liliana Segre, ieri sera, in un raro se non inedito appuntamento di venerdì, centrodestra e centrosinistra si sono divisi sulla vertenza degli Oss spezzini: 158 lavoratrici e lavoratori di Coopservice che rischiano il posto con la reinternalizzazione del servizio in Asl 5 stabilita dalla Regione.

Sia chiaro: su entrambi gli argomenti maggioranza e opposizione erano d'accordo (sic!), ma il teatrino è sempre lo stesso. L'opposizione presenta una mozione urgente, la maggioranza fa notare che su questioni di tale importanza sarebbe utile cercare una convergenza prima di entrare in aula, si susseguono sospensioni e riunioni (che manco al Cern di Ginevra) per trovare la quadra e infine salta il banco.



Ieri sera l'esordio ha visto riprendere i lavori da dove si erano interrotti: la fase di votazione della mozione del centrosinistra e dell'ordine del giorno del centro destra per il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice Segre. Come prevedibile entrambi i documenti sono stati ritirati a favore di un testo presentato in maniera congiunta e votato all'unanimità con l'applauso dell'opposizione che si è simbolicamente alzata in piedi al momento della proclamazione dell'approvazione.



Il secondo tempo a Palazzo civico si è aperto con la commemorazione di Gino Vidimari e Marisa Triacca, ex consiglieri scomparsi nei giorni scorsi. Poi è stato il momento del question time sulla Tari 2020 richiesto da Guido Melley e delle delibere di bilancio leggi (qui).



Quando è venuto il momento di discutere l'urgenza della mozione sulla vertenza delle Oss con la quale la minoranza voleva impegnare il sindaco "ad attivarsi in tempi celeri presso Regione Liguria, essendo questa responsabile e competente in materia, al fine di sollecitarla all'attivazione del tavolo tecnico richiesto nella missiva inviata, per perseguire le finalità ivi scritte, nel rispetto dei tempi ivi indicati", la maggioranza ha chiesto una sospensione di 20 minuti, alla quale è immediatamente seguita una conferenza dei capigruppo. Dopo oltre un'ora di attesa la porta della Sala giunta si è aperta, ma all'orizzonte non si scorgeva ancora nessuna soluzione: era solo venuto il momento di aprire la riunione alle decine di lavoratori che attendevano da oltre due ore nell'area riservata al pubblico.

La rabbia per la situazione alla quale stavano assistendo è esplosa subito, anche di fronte al sindaco Pierluigi Peracchini che, da ex sindacalista, si sta occupando in prima persona della questione. "Avevate promesso di unirvi per difenderci, invece ci usate per questioni elettorali: ci cercate solo per i voti", hanno sbottato le lavoratrici quando hanno compreso che maggioranza e opposizione non avevano ancora trovato una sintesi. "Il sindaco non sta facendo niente per noi. E abbiamo i giorni contati: le altre Asl hanno già lanciato il concorso. Da lunedì - hanno minacciato - ci andranno i politici a prendersi cura dei pazienti, di destra e di sinistra, tanto sono tutti uguali. E la Asl si troverà sulla scrivania 160 cause e da lunedì dormiremo qua sotto". Il nervosismo e l'amarezza hanno anche lasciato spazio alle lacrime negli occhi di alcune Oss.

"Il consiglio comunale non può modificare le leggi ma può solamente fare pressioni - ha spiegato il sindaco -. Da me non sentirete mai parole divisive su questo argomento, dove esistono problemi giuridici non banali. Chi propone facili soluzioni vi racconta storie, credetemi. Tocca ai sindacati fare azioni per mettere nero su bianco i criteri del bando e le forme di vostra tutela possibili".

I consiglieri di entrambe le parti, nel frattempo si accusavano a vicenda: il centrodestra sosteneva la strumentalità della mozione, mentre il centrosinistra replicava sostenendo che la maggioranza non voleva impegnare la Regione a trovare soluzioni per mero calcolo politico.



Tornati in aula gli esponenti dell'opposizione hanno preso giacche e giubbotti e se ne sono andati insieme agli Oss furenti, mentre la maggioranza, in un'aula improvvisamente silenziosa, approvava l'urgenza della mozione rinviando la discussione ai capigruppo che si riuniranno lunedì, prima del prossimo consiglio e mentre a Genova si terrà l'assemblea regionale sui temi della sanità, compreso quello degli Oss spezzini.



Sotto il porticato la tensione è sfociata in grida, applausi polemici nei confronti della maggioranza e cori: "Vergogna, vergogna!". Il sindaco e buona parte dei consiglieri si sono fermati a parlare con le lavoratici e i lavoratori che ancora una volta hanno ribadito: "Fate qualcosa: non vogliamo il concorso, altrimenti rimaniamo tutti a casa!".