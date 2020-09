La Spezia - Alle ore 7,00 di questa mattina hanno avuto inizio in tutti i seggi del territorio provinciale della Spezia le operazioni di voto per la consultazione referendaria e le elezioni regionali e amministrative. I seggi saranno aperti fino alle 23,00 mentre nella giornata di domani le operazioni di voto riprenderanno alle 7,00 e proseguiranno fino alle 15,00.

In una nota la Prefettura comunica che "è regolarmente iniziata anche la raccolta dei voti domiciliari".