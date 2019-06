Sea Watch, Gagliardi: "Mi vergogno dei colleghi deputati saliti sulla nave"

La Spezia - “Se speculi sui migranti non sei credibile: il business delle Ong e di gente senza scrupoli come Capitana Karola, che sfrutta la povera gente certo non per beneficienza non può essere sostenuto. Raramente mi sono vergognata di colleghi deputati come di chi è salito su quella nave, alla ricerca di un selfie o di un servizio al telegiornale sulla pelle di povera gente e di disastri sui diritti umani. Io come sempre sto dalla parte delle forze dell’ordine, non di chi infrange le leggi". Così la deputata spezzina di Forza Italia Manuela Gagliardi in merito al caso della Sea Watch.

"Chi ha bisogno di aiuto non può e non deve essere sfruttato per manie di protagonismo, non devono essere fatte collette per pagare gli avvocati a chi viola le leggi ma per per sostenere chi è in difficoltà. Dovremmo tutti collaborare per evitare che una migrazione di massa gravi solo su una nazione, non ricercare ognuno il proprio piccolo briciolo di consenso sulla pelle di qualcun altro.”