Scuole sicure, per la Spezia previsti 42mila euro

La Spezia - Parte in Liguria "Scuole sicure". A darne annuncio è Franco Senarega, capogruppo regionale Lega Nord Liguria - Salvini che sottolinea anche i fondi che verranno messi a disposizione per le singole province interessate per un totale di 76mila euro. Alla Spezia sono previsti 42.260 euro e 34mila per Savona. A dare il via libera è stato il Viminale e il contributo: "Potrà essere destinato - spiega Senarega -, nel prossimo anno scolastico, alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza, all’assunzione a tempo determinato di agenti di Polizia locale, al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia locale, all’acquisto di mezzi ed attrezzature, alla promozione di campagne informative volte alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti".

Il capogruppo della Lega in regione spiega: " Dalle parole ai fatti. Con il nuovo Decreto Sicurezza sono stati forniti più poteri e fondi ai sindaci e date risorse aggiuntive per la videosorveglianza di Comuni, Province, paesi sotto i 20mila abitanti, iniziando anche a rafforzare Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco sul territorio ligure. Si tratta di altri fondi per la sicurezza in Liguria. Pertanto, ringrazio ancora una volta il ministro Matteo Salvini, sempre vicino e attento alle esigenze del nostro territorio. I Comuni interessati dovranno presentare la richiesta di finanziamento alla Prefettura entro venerdì 31 maggio".

"La droga - spiega - è un’emergenza nazionale e, purtroppo, nonostante il grande impegno e la professionalità degli appartenenti alle Forze dell’ordine, i giovani liguri non sono esenti da questo pericolo. Chi pensa che la droga non sia un problema, soprattutto nei dintorni delle scuole, sbaglia di grosso. Come ha detto più volte il ministro Salvini, i venditori di morte vanno colpiti e contrastati duramente. Con questa ennesima iniziativa di buon senso, si conferma l’impegno concreto del Governo a favore degli amministratori locali, rafforzando il progetto inaugurato un anno fa dal Ministero dell’Interno, con risorse specifiche destinate a contrastare gli spacciatori di droga vicino alle scuole”.