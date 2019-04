Scuole sicure, Pucciarelli e Viviani: "Dal Viminale 42mila euro per la nostra provincia"

La Spezia - “Dal Viminale, grazie al progetto Scuole sicure voluto fortemente dal ministro Salvini, sono stati stanziati, in provincia della Spezia, 42mila euro per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di droga negli istituti scolastici e negli immediati dintorni. Si tratta di risorse con le quali sarà possibile realizzare sistemi di videosorveglianza, assumere a tempo determinato agenti di Polizia, pagare prestazioni straordinarie al personale della Polizia locale, acquistare mezzi e attrezzature, oltreché promuovere campagne di sensibilizzazione e contrasto. Ringraziamo il ministro Salvini per l’attenzione che sta dedicando, nel suo mandato, ai territori e per la lotta dura che sta conducendo contro lo spaccio di droga. Dobbiamo tutelare i più giovani da chi vende morte: attenzionare le scuole, che sono un luogo oltremodo sensibile, è un passaggio obbligato che in passato non è mai stato fatto sistematicamente”.

Così in una nota la senatrice Stefania Pucciarelli e l’onorevole Lorenzo Viviani, parlamentari spezzini del Carroccio, hanno commentato lo stanziamento dal Viminale di fondi per la provincia della Spezia nell’ambito del progetto Scuole sicure. I Comuni dovranno presentare la richiesta di finanziamento alla Prefettura entro il prossimo 31 maggio.