Scuole, De Benedetto: "La riapertura degli istituti non è al primo posto per chi amministra"

La Spezia - "Occorre che le istituzioni preposte spendano maggiori risorse ed impieghino maggiori energie nel monitoraggio dell’avvio di quest’anno scolastico, reso ancora piu’ complesso dall’incredibile risposta che Toti ha dato ai dirigenti e alle associazioni dei medici che operano in Liguria". E' quanto si legge in una nota di Nicola De Benedetto della segreteria regionale di Sinistra italiana e Linea Condivisa che alle prossime regionali sosterranno la candidatura di Ferruccio Sansa. "Visto che le riaperture non si possono rimandare nonostante l’evidente disagio delle elezioni, è dunque necessario che la giunta comunale e quella provinciale assicurino maggior attenzione alle nascenti criticità che riguardano la nostra provincia - prosegue la nota -.Non è pensabile per esempio che l’apertura del Liceo Classico, dove sono quotidianamente al lavoro dirigenti ed insegnanti per assicurare la pronta ripresa del servizio, non sia nell’agenda prioritaria di questa amministrazione. E non è nemmeno pensabile che, in altri Istituti, come l’Einaudi-Chiodo, il ritardo dei lavori di ristrutturazione obblighi i dirigenti, gli insegnanti e gli studenti a ripartire in una situazione di grande difficoltà.

E’ il momento di rivolgere lo sguardo alle reali esigenze dei cittadini e di prestare la dovuta attenzione all’efficienza delle strutture scolastiche, all'uniformità delle logistiche di accoglienza, di trasporto e di monitoraggio".

"Comunico all’amministrazione che oggi abbiamo bisogno di reali regie d’intesa e di indirizzo strategico, che risultino in diretto collegamento con l'evoluzione dell’andamento epidemiologico e che siano in grado di assicurare soluzioni mirate, rivolte al benessere degli studenti - conclude -. Che a ben vedere sono più importanti degli sforzi fin qui impiegati per la campagna elettorale".