Scuole, Centi: “Rinvio inevitabile, colpa della gestione della fase 2”

La Spezia - “Il rinvio dell’attività didattica è stata una decisione inevitabile dato l’aggravarsi dei contagi in città. Ma rimane un fatto grave che i nostri bambini ed i nostri ragazzi non possano andare a scuola e la colpa è di una gestione dissennata della fase 2 da parte di Peracchini e Toti.” Così Roberto Centi, Consigliere comunale di LeAli a Spezia e candidato al Consiglio Regionale per la Lista Civica Sansa: “è chiaro a tutti che i cittadini di Spezia pagano la sottovalutazione dei rischi, la movida senza controlli sul rispetto delle disposizioni sanitarie, i festeggiamenti incontrollati per lo Spezia. Con lo slogan “va tutto bene” oggi siamo al record di contagi nella nostra provincia, mai così alti neanche durante il lockdown. Adesso bisogna lavorare ancora sodo: potenziamento dei mezzi pubblici specialmente per il trasporto dei lavoratori, controlli sul territorio per il rispetto delle ordinanze; sul piano sanitario tamponi a tappeto, tracciamento e isolamento dei casi positivi, con abbattimento dei tempi di attesa, è impensabile aspettare dieci giorni per avere un tampone. Peracchini si occupi di tutto questo senza più esitazioni, da parte nostra ci saranno tutta volontà e disponibilità per collaborare in nome del bene comune della salute pubblica degli spezzini.”