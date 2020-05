Scuola, Gagliardi: "Azzolina capace di scontentare tutti"

La Spezia - "Il ministro Azzolina ha centrato la difficile impresa di scontentare tutti: studenti, genitori, docenti e dirigenti scolastici. L’incapacità di porre in essere azioni adeguate alle esigenze degli studenti, in primis quella di tornare in classe, è evidente: sulla ripartenza di settembre è ancora il caos mentre la didattica a distanza si è rivelata un flop". Così la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi.



"Anche gli iter concorsuali per gli insegnanti stanno confermando l'inadeguatezza di un ministro che nelle ultime settimane è riuscita a dire tutto e il suo contrario, a cominciare dagli esami di Stato. Il M5S non è in grado di esprimere una classe dirigente all'altezza e il ministro Azzolina ne è la dimostrazione", conclude.