Scomparsa Vincenzi, il ricordo di Centi: "Ha unito passione didattica a quella civile"

La Spezia - "Sono profondamente addolorato per la morte del collega e amico Lorenzo Vincenzi, un uomo buono e saggio, un Maestro nel senso autentico del termine, sia per i suoi innumerevoli scolari sia per i cittadini di tutta la Provincia e non solo". Il consigliere regionale Roberto Centi ricorda così il docente mancato questa mattina XXXX, sottolineando come fosse "Brillante uomo di cultura, autore di saggi e di testi scolastici di pregio, che ha saputo unire la passione didattica e quella civile, impegnandosi a fondo sempre nella difesa dei valori della Resistenza e della Costituzione.

Con lui la massima di Seneca secondo la quale lo studio ha senso fino in fondo solo se si unisce all'insegnamento e alla diffusione del sapere ha avuto un esempio altissimo. La nostra comunità oggi ha un grande motivo per essere addolorata".