Scomparsa Giovanna Maggiani Chelli, il ricordo di Rifondazione

La Spezia - La federazione provinciale spezzina di Rifondazione Comunista esprime forte cordoglio per la scomparsa di Giovanna Maggiani Chelli, presidente indomita dell'associazione dei familiari delle vittime della strage mafiosa di via dei Georgofili a Firenze del 1993.

La ricordiamo come una autentica battagliera, orgogliosa della causa che rappresentava, nel rispetto delle vittime di una delle stragi più infami (le cui dinamiche tutt'oggi non sono completamente chiarite) della sanguinaria stagione della guerra contro la mafia dei primi anni '90.

La sua figura mancherà alla nostra città e a tutto il Paese, che attende ancora verità e giustizia per le moltissime stragi impunite che lo hanno colpito a partire dalla famigerata Piazza Fontana di Milano il 12 dicembre 1969.

Ai familiari di Giovanna va la nostra più sincera vicinanza in questo momento di grande dolore.



Rifondazione Comunista, federazione della Spezia