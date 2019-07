Scognamiglio e Maurizio Zangrandi aderiscono a Liguria Popolare

La Spezia - “Continua il radicamento della famiglia “Popolare” che fa un’altra tappa in provincia spezzina, precisamente a Deiva Marina”– riferisce il consigliere regionale e presidente di “Liguria Popolare” Andrea Costa – “sono lieto che gli amici Elda Scognamiglio, già responsabile di “Deiva Marina Popolare”, e Maurizio Zangrandi, entrambi Consiglieri Comunali, abbiano dato la loro disponibilità a aderire a questa esperienza sul territorio di Deiva Marina. Il nostro impegno è quello di portare un contributo concreto all’interno di una visione civica volta a realizzare il bene comune e a sostenere gli interessi dei cittadini. Entrambi sono stati eletti in Consiglio Comunale ricoprendo il loro ruolo all’interno dell’opposizione che prevede e disciplina funzioni di ispezione e controllo nei confronti dell’operato della maggioranza. Il loro incarico comporta anche l’importante compito di svolgere azioni attive tramite il contributo di idee e suggerimenti all’amministrazione stessa in modo che possa svolgere al meglio il suo operato. Tutti e due gli amici rappresentano un valido supporto all’interno della famiglia di “Liguria Popolare” capace di concretizzare e attuare il progetto di inclusione e la loro competenza rappresenterà un fondamentale valore aggiunto all’interno della famiglia di “Liguria Popolare”. “Deiva Marina Popolare” è aperto a tutti gli amici che vogliono contribuire al continuo miglioramento mettendosi a disposizione per il raggiungimento del bene collettivo. Lo spirito di condivisione e collaborazione anima la nostra comunità di “Popolari” che sta nascendo e si sta sviluppando ovunque sul nostro meraviglioso e amato territorio ligure. Il movimento di “Liguria Popolare” vuole andare oltre i confini e gli schemi di appartenenza partitica per unire diverse persone con svariate sensibilità politiche, ma che condividono la voglia di fare l’interesse della collettività. Auguro un buon lavoro agli amici Elda Scognamiglio e Maurizio Zangrandi nel loro duplice incarico di coordinatrice di Deiva Marina e di Consiglieri Comunali, ringraziandoli per la loro partecipazione che qualificherà sempre di più il nostro percorso”.