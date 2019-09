Sciopero per il clima, Giampedrone: "Andate in piazza se siete veramente convinti"

La Spezia - “Di ambientalisti da salotto, figli del “no” a prescindere perché fa figo dirlo, c’è pieno il mondo. E i risultati purtroppo si vedono! Io sono con voi!”. Così l'assessore regionale Giacomo Giampedrone ai ragazzi che si apprestano ad aderire al “Global strike for climate”, sciopero per l'ambiente che si terrà il 27 settembre. “Andate in piazza perché siete veramente convinti di farlo – aggiunge - non perché ci vanno tutti. E per favore, se decidete di andare, non fatevi “giustificare” con i vostri prof dal Ministro. Fatelo e basta. Ma mentre scendete in piazza iniziate anche a fare qualcosa voi stessi, nel comportamento quotidiano, per poter conoscere e cambiare veramente le cose. Non aspettate che inizino sempre gli altri”.