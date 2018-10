Scarichi fognari, Battistini all'attacco in consiglio regionale

La Spezia - "Il trattamento delle acque reflue, provenienti da insediamenti abitativi, e’ definito con decreto legislativo del 2006, e successive modificazioni, in recepimento di una direttiva europea.

Le notizie di stampa dei giorni scorsi, riguardanti la situazione di Spezia sul tema, hanno portato alla ribalta una situazione di potenziale grave inadempimento da parte delle istituzioni preposte al controllo e, soprattutto, alla predisposizione dei sistemi di reti fognarie previsti da tale decreto". Così Francesco Battistini, consigliere regionale di Rete a sinistra/Liberamente Liguria.



"Il risultato - prosegue -, secondo quanto riportato dalle notizie di stampa, sarebbe uno sversamento finale, nelle acque del Golfo della Spezia, di liquami non trattati e non depurati, in quantita’ che, oggi, non sono quantificabili. Per questo abbiamo presentato un atto, in Consiglio Regionale, per conoscere, ufficialmente e con precisione, quale sia il carico stimato, in termini percentuali, delle utenze alla rete fognaria e alla depurazione e, di conseguenza, quale sia la percentuale di utenze della Provincia che producano scarichi non trattati. Oltre a questo abbiamo richiesto di conoscere il piano di controllo e di attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo sulla predisposizione dei sistemi di rete fognaria previsti e necessari. Ma c’e’ un altro aspetto importante su cui abbiamo posto la nostra attenzione e su cui vogliamo risposte chiare. Gli utenti pagano, insieme al consumo di acqua potabile, il costo della depurazione. Sarebbe ben grave, e lo verificheremo con attenzione, che utenti che non usufruiscano di tale servizio di raccolta e depurazione, perche’ non raggiunti dalla rete fognaria, pagassero questo servizio.

Oltre al danno la beffa!".