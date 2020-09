Sarzana, Brugnato, Monterosso e La Spezia le ultime tappe elettorali di Andrea Costa

La Spezia - L’iniziativa “Ascolto e confronto”, lanciata dal capolista di Liguria Popolare e Forza Italia Andrea Costa, arriva allo sprint finale con un ultimo tour dalle Valli del Magra e del Vara fino alla costa. Domani giovedì 17 settembre incontro con cittadini e residenti a Sarzana in Piazza Pertini, a Brugnato in Via Briniati, a Monterosso in Via Fegina e per concludere alla Spezia in Piazza Ramiro Ginocchio.



“Siamo ormai giunti al traguardo di questa bellissima iniziativa, concretizzazione del modo di fare politica che più mi piace. Abbiamo riscontrato grande partecipazione, ogni giorno e su tutto il territorio. – spiega il presidente dei popolari liguri – Questa non sarà di certo una semplice conclusione, ma piuttosto la fine di un primo percorso che proseguirà anche dopo le elezioni regionali. L'obiettivo che noi popolari ci siamo sempre dati e che caratterizza la nostra azione politica è il rapporto umano e interlocutorio con le persone. L'attenzione alla quotidianità delle persone deve tornare ad essere la bussola di chi si occupa della cosa pubblica”.



“Ci vedremo dunque in Piazza Pertini a Sarzana, in Via Briniati a Brugnato, in Via Fegina a Monterosso e in Piazza Ramiro Ginocchio a La Spezia, mete tra le più frequentate abitualmente dai residenti – precisa Costa - Sono momenti caratterizzati da un'atmosfera cordiale e familiare, ma sono soprattutto terreno fertile per proposte sul futuro delle nostre comunità”.