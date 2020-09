Sansa prepara cinque anni di opposizione: "Senza sconti a Toti. Diteci le vostre idee"

La Spezia - "Abbiamo bisogno di voi, siamo partiti. Ieri sera ci siamo ritrovati tutti per fare il punto. Per sentirci insieme. Questo è l'inizio dell'avventura". Ferruccio Sansa sarà a capo dell'opposizione in consiglio regionale, principale avversario di Toti e della sua giunta dopo la sconfitta elettorale. "Ora dobbiamo dimostrare che la nostra proposta non era solo un modo per chiedere voti, ma un vero progetto per la Liguria. Lo faremo senza fare sconti alla giunta Toti, ma anche con proposte concrete. Pensavamo a un sito di informazione, magari a una radio online, per denunciare e raccontare ciò che facciamo. I nostri scopi sono trasparenza e partecipazione. Condivisione, anche. Punteremo sui social ma dobbiamo essere presenti sui territori. Dobbiamo capire se sia possibile avere delle sedi, vi consulteremo sulle iniziative da prendere. Abbiamo bisogno di voi. Dateci i vostri consigli, diteci come concretamente fareste opposizione".