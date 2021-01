Sansa: "Il ministro si è preso l'impegno di bloccare il carbone all'Enel"

La Spezia - “Abbiamo parlato con i vertici del ministero dello Sviluppo economico e il ministro Patuanelli si è preso l'impegno di bloccare il ciclo del carbone della centrale Enel della Spezia in tempi rapidissimi e di riaprire il confronto con Terna, responsabile delle attività di pianificazione, sviluppo e manutenzione della rete di trasmissione nazionale, nonché della gestione dei flussi di energia elettrica, per valutare se ci siano soluzioni alternative al turbogas”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale Ferruccio Sansa. “Sarà nostra cura mantenere costante l'interlocuzione con il Ministro su questo tema per tutelare gli interessi del territorio della Spezia e per illustrare le nostre proposte alternative al carbone e al gas".