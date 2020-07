Sansa: "I veri dati sul turismo non sono quelli sbandierati da Toti"

La Spezia - "Toti sbandiera un incredibile +4.600 per cento nelle prenotazioni turistiche del 2020 secondo i dati del "player Belvilla". Non dice però che la piattaforma a cui si riferisce si occupa solo di case vacanza e che quelle gestite in Liguria dalla piattaforma medesima sono solo 168". Attacca Ferruccio Sansa, candidato alla presidenza della Regione Liguria per la coalizione M5S-Pd-Campo Progressista: questa volta si parla di turismo e delle ricadute del settore sul territorio della Liguria. Secondo il giornalista del Fatto Quotidiano, i conti, in verità, non tornano: "Quel dato potrebbe voler dire che da 2, che erano le case prenotate nel 2019, siano diventate 92 nel 2020, o da 3 siano ora 138, fate voi...E' noto, peraltro, che dopo l'emergenza Covid, le preferenze dei turisti si siano spostate sulle case vacanza. I veri dati sono questi: nel triennio 2017-2019 gli arrivi dei turisti in Liguria sono aumentati dello 0,5 per cento, mentre le presenze sono calate del 3 per cento. E qui parliamo di milioni di presenze, non di poche decine di case vacanza. Mentre Toti spargeva tappeti rossi, il turismo in Italia cresceva e in Liguria diminuiva. Che cosa faremo noi? Punteremo sulla bellezza, sui parchi, sulle attività sportive, su investimenti rispettosi dell'ambiente e finanziabili dai fondi Ue, come suggerisce un recente studio di Intesa San Paolo".