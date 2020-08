Sansa: "Alla Spezia la chemio si attende nei giardini al caldo"

La Spezia - Il candidato presidente della Regione Liguria Ferruccio Sansa interviene al fianco dei pazienti oncologi dello spezzino: "Mentre molti di noi cercano di godersi l'estate, i malati di tumore alla Spezia aspettano la chemioterapia nei giardinetti, seduti sulle panchine. Come è possibile questo? E' accettabile? Nell'ospedale di Sarzana esiste un servizio di oncologia, ma è stato chiuso per il Covid. Questo si può capire. Ma quello che è successo dopo non si può capire: il reparto non è stato riaperto, malgrado le preghiere, quasi le suppliche dei malati. La cosa più incredibile è che in questo ospedale di Sarzana esiste un reparto praticamente nuovo, ancora impacchettato, costato quasi 50 mila euro e inutilizzato. Ecco, esiste un reparto nuovo, appena costruito, costato soldi pubblici e vuoto, mentre i malati aspettano in un altro ospedale seduti sulle panchine dei giardinetti per ricevere una terapia così dolorosa. E' questo il modello della sanità della Liguria?".