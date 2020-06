Sanità, Rifondazione: "Non dimentichiamo tutto quello che è appena trascorso"

La Spezia - Un manifesto e alcuni cartelli davanti all'ingresso del Sant'Andrea, per rendere omaggio agli operatori del mondo della sanità e ricordare le criticità sperimentate soprattutto nell'ultimo periodo.



"Siamo qua per non dimenticare quello che è appena trascorso. Abbiamo assistito a una gestione disastrosa dell'emergenza Covid e non ci sono segnali che dicono che ci sarà un miglioramento nel caso di una possibile ripresa dell'epidemia - afferma Verushka Fedi, segretaria provinciale di Rifondazione comunista -. C'è una assoluta mancanza di prevenzione. E il Cup è ancora chiuso. Questo è vergognoso e gravissimo. Non esiste solo il Covid-19, dobbiamo ricordarcene tutti: c'è il diritto di ricevere cure anche per le altre malattie. Servono assunzioni, posti letto e potenziamento dei servizi territoriali".



Insieme a Fedi, Jacopo Ricciardi e ad altri esponenti di Rifondazione c'era anche Massimo Lombardi, che è anche consigliere comunale e capogruppo di Spezia bene comune e che ha affrontato il tema della vertenza degli Oss.

"Le forze di sinistra stanno lavorando in queste ore alla stesura di un emendamento unitario. Per Rifondazione sta collaborando la parlamentare Paola Nugnes. A tal proposito, nell'ultima commissione consiliare, siamo stati accusati di strumentalizzare gli Oss di Coopservice contro gli altri Oss, quelli assunti in altre Asl e quelli che hanno studiato per il concorso. Faccio notare che la carenza di Oss in Asl 5 è superiore alle 200 unità, quindi non c'è nessuna contrapposizione, c'è posto per tutte queste categorie di Oss".