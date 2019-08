Salvini day, Brogi: "Molti temo antagonisti, ma ci sarà cordone sicurezza"

La Spezia - Passeggiata in diretta Facebook stamani per l'assessore spezzino Lorenzo Brogi, esponente della Lega. Quattro passi assolati assieme al cane per invitare tutti i simpatizzanti all'evento in programma stasera: l'arrivo alla Spezia del leader leghista Matteo Salvini (ore 21.00 in Piazza del Bastione), vice premier e ministro dell'Interno alle prese in questi giorni con la gestione della crisi di governo da lui innescata con il non celato obbiettivo di andare quanto prima alle urne incassando il super consenso rimediato alle elezioni europee. “Questa sera – ha detto Brogi – vi invito a far sentire il vostro calore e il vostro affetto a Salvini in una città difficile come Spezia. Capisco le paure, molte persone mi hanno scritto per dirmi che temono gli antagonisti. Ma il cordone di sicurezza è garantito, sono sicuro che non ci saranno rischi per nessuno. Mi auguro non ci verifichino violenze di alcun genere, sarebbe una pessima immagine, al Paese queste cose non servono. Aver idee diverse è lecito, come anche contestare. Noi per stile non lo facciamo, non andiamo nelle piazze degli altri a dir loro che sono fascisti, a insultarli. Solitamente stiamo a casa nostra”.