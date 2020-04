Salvatore replica a Viale: "Prove tecniche di confusione"

La Spezia - "Nella scomposta e sgrammaticata risposta dell’assessore Viale si riproduce tutta la confusione che regna sovrana nella maggioranza. Nella mia comunicazione e Ordine del giorno ci sono tre diverse proposte ben articolate, bastava leggerle ma la Giunta preferisce la lite, per confondere le acque. Sia lei che il Governo promettono cose che non arrivano. Parlano molto, ma fanno ben poco e male", dichiara la capogruppo regionale Alice Salvatore. "Per il bene della categoria degli operatori sanitari - continua - ripresento le proposte fatte e ignorate. Proposte studiate per supportare e sostenere il personale sanitario. Sono tre. Mi auguro che Viale sappia raccogliere le proposte di buonsenso e non si rifugi sempre nella polemica: verificare se sono state retribuite regolarmente e in misura sufficiente le eventuali ore di lavoro straordinario del personale sanitario e sociosanitario e, laddove fosse necessario, provvedere alle opportune integrazioni; gratificare il lavoro e i sacrifici fatti dal personale sanitario e sociosanitario, in quest'emergenza, con un riconoscimento finanziario una tantum fino a 1.000 euro, da modulare a seconda del grado di rischio (di chi si trova in prima linea nell’emergenza e di chi lavora in altri reparti), in accordo con i sindacati e le rappresentanze dei medici, degli infermieri e degli operatori sociosanitari, come già fatto da altre Regioni, da aggiungere ai contributi già messi a disposizione dal Governo per gli straordinari; stabilizzare i medici, gli infermieri e gli operatori sociosanitari, che hanno dato disponibilità a collaborare a tempo determinato, in questo momento di grave emergenza".