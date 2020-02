Salvatore: "Sono per l'autonomia, ma si deciderà domenica". Il Pd attende segnali

La Spezia - "Il M5S da sempre fa riferimento alla base. Per le regionali in Liguria è stato espresso un candidato dagli iscritti tramite la piattaforma Rousseau. Sono state fatte riunioni per valutare l'opportunità di alleanze nella campagna elettorale. Pur essendo chiara a tutti la mia posizione di autonomia e libertà, valori fondanti del Movimento cinque Stelle che ci differenziano fortemente da forze politiche che non condividono nulla con noi in Liguria, sono lieta di invitare tutti gli attivisti e tutti i portavoce all'assemblea di domenica 16 febbraio, dove, come sempre il Movimento ha fatto, insieme decideremo come continuare il percorso verso le regionali 2020". Lo scrive in un post la candidata del M5S per la presidenza della Liguria, votata su Rousseau, Alice Salvatore in vista dell'assemblea convocata per domenica a Genova dai vertici nazionali del partito con lo scopo di sciogliere i nodi in vista del voto di primavera.



"La scelta di aspettare o meno domenica non può essere solo del Pd. Nei prossimi giorni, tra mercoledì e giovedì, promuoveremo un incontro del campo progressista, di tutto il centrosinistra, e decideremo insieme come procedere". Così all'agenzia Dire il segretario del Partito democratico in Liguria, Simone Farello, dopo l'ennesimo rinvio della decisione del Movimento cinque stelle sulla possibilità di allearsi in vista delle regionali della prossima primavera. "Mi sembra che diverse forze del centrosinistra vogliano aspettare ancora - prosegue - ma, in ogni caso, gli elementi per muoverci, condividere un programma e selezionare una candidatura ormai li abbiamo tutti".



Candidatura che, alleanza o no, sarà quasi certamente civica. Nel frattempo, la speranza dei dem è che qualche segnale dal Movimento cinque stelle arrivi, comunque, prima di domenica. Anche perché, dopo lo strappo di oggi del senatore Mattia Crucioli, il rischio è che anche la base pentastellata si divida definitamente. E tra le fila del Pd, c'è anche chi inizia a prevedere una possibile lista degli scissionisti pentastellati, benché lo stesso Crucioli, almeno per ora, smentisca la possibilità di lasciare il Movimento.