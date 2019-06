Salvatore: "Perché la giunta regionale non ha ancora nominato un direttore della Asl 5?"

La Spezia - Alice Salvatore, capogruppo del Movimento cinque stelle in Regione, ha presentato un’interpellanza, sottoscritta dai colleghi del gruppo in cui ha chiesto alla giunta le ragioni per cui non è intervenuta presso l’ex direttore generale dell’Asl 5 quando nominò quale suo sostituto temporaneo una figura che non possiede il requisito dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale. Salvatore, inoltre, ha chiesto perché la giunta non ha ancora nominato un direttore generale pienamente legittimato alla nomina.



L’assessore alla sanità Sonia Viale ha rilevato che, sulla base della legge 502 del 1992, alle figure che sostituiscono temporaneamente il direttore generale non è richiesta l’iscrizione all’elenco nazionale dei direttori generali e ha sottolineato che questa prassi viene adottata con molta frequenza.