Salvatore (M5S): "Commissione ministeriale nel solco di quanto da noi auspicato"

La Spezia - "Apprendiamo che la Commissione tecnica del Ministero dell'Ambiente per la verifica d'impatto ambientale ha espresso parere negativo all'esclusione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per il progetto di riconversione della centrale a carbone Enel della Spezia in centrale a turbogas. Secondo il pronunciamento, che dovrà essere tramutato in decreto dal Ministero, anche se la riconversione consente una "riduzione degli impatti ambientali rispetto all'attuale configurazione impiantistica, è necessaria una puntuale analisi da eseguirsi nell'ambito di una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale". Ci congratuliamo per l’ottima scelta: come M5S, avevamo inviato una lettera al Ministero caldeggiando proprio la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale". Così, la capogruppo regionale e candidata alla presidenza di Regione Liguria Alice Salvatore commentando il pronunciamento.