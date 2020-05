Salvatore: "La Regione assume tutti tranne loro, per Oss dell'Asl5 sembra una persecuzione"

La Spezia - "Regione sta negando agli oss liguri la possibilità di mobilità e di internalizzazione: lo ha negato agli oss di Chiavari e lo ha negato agli oss della Asl5 Spezzino, nonostante a questi ultimi avesse promesso di costituire una società in house"- dichiara la Presidente di ilBuonsenso, Alice Salvatore, di recente uscita dal Movimento Cinque Stelle. "La Regione in questi mesi ha concesso mobilità per tutti tranne che per gli Oss liguri. Operatori arrivati da fuori regione stanno ricevendo opportunità negate da anni ai bravissimi operatori sociosanitari liguri che con tanta abnegazione e passione si dedicano al loro rischioso lavoro, nonostante tutte le avversità, anche contrattuali, che affrontano ogni giorno? La Regione senza alcuna vergogna dà alla Coopservice un'ulteriore proroga dell'appalto fino al 31 dicembre. Alla fine di questa proroga che ne sarà dei lavoratori?"



"La pandemia di coronavirus con i tanti deceduti della nostra regione, che continuano ancora oggi, non dimentichiamolo, non ha insegnato nulla alla maggioranza. Non è forse chiaro che serve più personale? Perché la Regione ha chiamato operatori e medici da ogni parte d’Italia? E quelli che sono già qui non li considera? Le motivazioni sono evidenti e purtroppo chiare a tutti, vista la condotta distruttiva della sanità pubblica perpetrata dalla giunta" - continua Salvatore. "Non solo, ma agli OSS impiegati presso la ditta Coopservice che sono stati sottoposti a test sierologico per la ricerca degli IGg e IGm, hanno dovuto sostenere personalmente il costo di 45€ sui 90€ totali a singolo test. Bisogna garantire i tamponi a tutti i dipendenti della Coopservice gratuitamente. Bisogna procedere alla verifica immediata della possibilità di assunzione diretta degli Oss da parte di Asl 5 Spezzino e convocare ora, subito, un tavolo di confronto ma che decida, non che si metta a discutere per mesi lasciando i lavoratori e le loro famiglie in bilico sul loro futuro. Non solo, verifichiamo la legittimità dei soldi pagati dai dipendenti della Coopservice." E conclude: "Queste grandi persone che si sono scarificate senza paura per la nostra salute devono avere una risposta nei fatti, oggi, basta attese sulla loro pelle."