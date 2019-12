Salta la commissione sul verde, Frijia: "Assente anche chi l'aveva chiesta. Episodio increscioso"

La Spezia - Salta per la mancanza del numero legale la commissione congiunta dedicata al verde urbano. Tanti i posti vuoti e all'appello, nonostante qualche corsetta dell'ultimo secondo, i commissari non arrivano al numero legale, tra gli assenti anche chi aveva chiesto la riunione, e quindi la seduta è stata annullata.

In merito all'annullamento interviene la presidente della commissione Maria Grazia Frijia che in una nota scrive: "È inaccettabile che la Minoranza chieda la convocazione di commissioni su temi di ogni genere come quello che avrebbe dovuto essere discusso questa sera in III e II commissione, situazione taglio alberi, e poi la stessa minoranza o meglio lo stesso richiedente, Marco Raffaelli, Capogruppo del Pd, non sia presente alla riunione. Poi ci vengono a dire che non convochiamo le commissioni. Non solo la III commissione del Comune della Spezia, da me presieduta, ha sempre adempiuto ai suoi impegni, ma ha anche sempre risposto alle richieste/ esigenze dei colleghi nei tempi più celeri possibili. Quanto accaduto questo pomeriggio lo trovo irrispettoso nei confronti dei colleghi presenti, dei dirigenti e funzionari e dell'assessore e dell'Ente comune più in generale. Mi auguro non accadano mai piu fatti così incresciosi".