Salta consiglio su Enel, battaglia sulla scuola dei fisioterapisti

Le tre mozioni sul futuro dell’area d’un vallegrande saranno discusse a settembre: il parlamentino di Piazza Europa decide cosi. E la discussione si sposta sulle variazioni di bilancio. Melley: “Dmo fumosa, vogliamo chiarezza”.

La Spezia - E venne la notte di Enel. Anzi no. Il futuro dell’area di Vallegrande troverà la sua scena in un consiglio comunale ad hoc non prima di settembre. La decisione arriva a mezzanotte passata dopo una discussione non esattamente paciosa fra i capigruppo. Le tre diverse mozioni, presentate dal consigliere Lorenzo Forcieri, presentate a suo tempo dal consigliere Massimo Caratozzolo e dalla lista del Movimento Cinque Stelle, capeggiata dalla capogruppo Donatella Del Turco. Tutto era iniziato quattro ore prima quando Marco Raffaelli, consigliere in quota Pd, chiedeva di rinviare la discussione, per “digerire” il corposo studio che Enea ha consegnato ai consiglieri soltanto in mattinata e passare prima dalla commissione competente per le varie audizioni. Cenerini la pensa come Raffaelli e già questa è notizia ma in questi casi, lo dice il regolamento, si deve trovare una quadra coi presentatori delle mozioni. Sono loro a doverle ritirare.



La mediazione arriverà appunto a fine serata. Prima il parlamentino di Piazza Europa viene chiamato a deliberare su alcune questioni di natura “pecuniaria”. E in particolare la discussione si anima sulla delibera sulle variazioni di bilancio, lette velocemente dal sindaco Peracchini e sulle quali il consigliere di minoranza Guido Melley chiede chiarezza. Chiarezza ed impegno da parte del consiglio in qualità di controllore, in particolare sullo sbarco di Iren che verserà una cedola da 700mila euro al Comune, come spiegato recentemente in occasione della presentazione del piano industriale. Così Melley apre la serata: “Nessuna sudditanza verso Iren, faccio un appello a tutti, dal sindaco alla giunta tutta. Perché vedete, mi risulta che a Parma, l’azienda abbia chiesto una maggiore performance del famoso inceneritore che a suo tempo portò all’uscita del sindaco Pizzarotti dal Movimento Cinque Stelle”.



Mentre la minoranza, eccezion fatta per Forcieri e consigliere pentastellate, presenta un ordine del giorno per ottenere risposte sull’inserimento dell’ex scuola di Via dei Pilastri al Felettino (che oggi ospita la scuola per fisioterapisti) nel piano delle alienazioni, Melley, che di quel documento e’ primo firmatario, cita altre criticità, puntualizzando opinioni che aveva già espresso in passato: “Noi non siamo convinti di quei soldi dati ad una Dmo ancora troppo vaga. E poi, sempre leggendo il documento, ci chiediamo quanto sia utile un’agenda storica spezzina. Leggo che dopo l’estate volete organizzare il festival delle competenze: ci chiediamo che cosa sia. E che dire della variazione del Dup che prevede la messa in vendita la scuola del Felettino? Lo sono i cittadini di quel quartiere di questa vostra volontà? Nessun pregiudizio, solo trasparenza”. Per la maggioranza parlano prima Giacomo Peserico, consigliere di lungo corso che di notti a parlare delle sorti di Acam ne ha trascorse tante seduto dalla parte opposta della sala consiliare, poi Maria Grazia Frijia che dal canto suo giudica positive tutte le variazioni di bilancio. E sulle scuole, precisa: “Quelle che non servono più, che sono vuote, non avendo soldi per ristrutturarle, e’ bene alienarle. Sì, metterle a reddito come non è stato fatto per la ex scuola di Cadimare. Ci sono capitoli importanti che meriterebbero ben altre sottolineature. E la dmo, caro Melley, risponde alle esigenze del territorio”.



Poi chiede la parola il sindaco Peracchini che rivendica i meriti della sua conduzione: “Se Iren versa due milioni di euro in più rispetto al passato fra i vari comuni della Provincia è grazie a questa giunta. E’ grazie ad un miglioramento rispetto alla gara europea che fu sottoscritta all’antivigilia del ballottaggio da chi ci ha preceduto. Quello che abbiamo ereditato da Acam sono 48 milioni di debiti, cause per circa 40 milioni, e crediti presunti ma difficilmente esigibili per 33 milioni. Per quel che riguarda la dmo, semplicemente portiamo avanti ciò che c’è scritto nelle linee programmate del mandato. Voglio fare chiarezza sull’ex scuola del Felettino: la ristrutturazione costerebbe 8 milioni di euro e oltretutto l’Asl ci ha detto che ritiene il contratto d’affitto troppo oneroso. Il lassismo del passato non esiste più, ogni giorno la vicesindaco Giacomelli si interfaccia con Asl per trovare una soluzione”. Il dibattito si accende un po’ di più e Pecunia ricorda al sindaco le sue parole durante la campagna elettorale che lo ha visto trionfare un anno fa: “Il sindaco andava dicendo che avrebbe fatto di tutto per evitare l’aggregazione. Oggi viene qui e si prende i meriti: mettetevi d’accordo. Peserico dice che l’amministrazione ha ereditato una situazione dal passato, lei invece dice che ha fatto una trattativa migliorativa. E smettetela di parlare del bilancio che avete ereditato, bilancio che ha sempre ricevuto il parere favorevole dei revisori e chi vi permette di iniziare ad avere margine. E’ un anno e mezzo che governate, è l’ora di finirla”. E Cenerini, come spesso accade in consiglio comunale, punzecchia la capogruppo Pd: “Secondo lei dovremo ringraziare il suo partito per aver sfasciato Acam! C’è una mistificazione della realtà, ci avete lasciato una polpetta avvelenata quando sapete benissimo che noi eravamo in completo disaccordo fin dal principio”.



Parla anche Patrizia Saccone e incentra il suo intervento sulla pratica, in particolare sulla questione ambientale perché si “parla di una questione che sta davvero a cuore dai cittadini, quella dell’allacciamento alle fognature di chi ancora non è collegato. Pensate a cosa voterete”. La delibera passa con le astensioni di Lombardi e anche di Lorenzo Forcieri, che tuttavia alla fine voterà con la minoranza per la questione dell’ex scuola del Felettino, ribaltando la questione e chiedendo di evitare il voto, accogliendo comunque l’ordine del giorno: “La maggioranza si appella alla precisione del sindaco ma se quello che lui asserisce e’ la stessa cosa di Melley non capisco perché non si debba votare quell’ordine del giorno” - asserisce il senatore. Ma l’ordine del giorno non passerà comunque: la maggioranza voterà contraria con 21 voti, 10 i voti favorevoli e due astensioni, quelle del Movimento Cinque Stelle. Poi il tira e molla sulle mozioni Enel fino alla decisione: tutti a casa, se ne parla dopo l’estate.