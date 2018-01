Saccone per Forza Italia, Viviani per la Lega nei listini proporzionali della Camera

La Spezia - Gli ultimi rumors sulle candidature per le elezioni politiche del 4 marzo riguardano le mosse del Carroccio, ultimo partito a comunicare le liste. A livello spezzino la notizia è la candidatura del capogruppo nel consiglio comunale del capoluogo, Lorenzo Viviani, che sarà inserito come terzo nome nel listino proporzionale per Montecitorio.



Per quanto riguarda Forza Italia, che già nel pomeriggio aveva le idee chiare sul da farsi anche al proporzionale, sarà invece seconda, subito dietro il capolista alla Camera e senatore uscente Roberto Cassinelli, la consigliera comunale di maggioranza Patrizia Saccone. Per lei, dunque, c'è qualche chance in più di giocarsi un posto in parlamento.

Figurano nella lista anche i chiavaresi Giovanni Beverini e Vanessa Di Barbaro.