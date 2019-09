Saccone alla festa della Lega: "Vorrei andare a Pontida"

La Spezia - "Sono andata in qualità di volontaria: serviva qualcuno che avesse svolto il corso Haccp e così mi sono resa disponibile, insieme a mia zia. E poi quando mi ricapita di fare lo zucchero filato!". Patrizia Saccone dà la precedenza al divertimento e all'atmosfera di festa quando le chiediamo se la sua presenza alla festa provinciale della Lega (vedi la fotografia comparsa sul suo profilo Facebook), in corso sino a domani sera a Sarzanello, significhi la sua definitiva adesione al partito di Matteo Salvini. Da tempo, infatti, la consigliera di maggioranza che siede nel gruppo misto dimostra di apprezzare le politiche leghiste e l'azione amministrativa dei rappresentanti del Carroccio alla Spezia e non solo.



"Per il momento - spiega poi passando maggiormente sul piano politico - ci sono solamente un'ottima amicizia con Stefania (Pucciarelli, Ndr) e con la sua famiglia e una vicinanza di idee che mi ha portato a sostenere la campagna elettorale di Jacopo Ruggia, il candidato sindaco della Lega a Vezzano Ligure. Ma non sono un'iscritta del Carroccio. Vedremo in futuro cosa accadrà".

L'iscrizione, però, potrebbe essere non molto lontana.

"E' dalla fine del 2018 che la mia azione politica è vicina a quella della Lega, anche in contrapposizione all'altro candidato del centrodestra a Vezzano. E mi piacerebbe andare a Pontida", confessa a CDS la consigliera che ha iniziato la sua carriera politica come esponente dell'Italia dei valori proprio nel Comune della Val di Magra, per poi diventare assessore nella seconda giunta Federici. Un'avventura conclusa a poche settimane dalla fine naturale della consiliatura e seguita dal clamoroso cambio di casacca, con la candidatura nella lista del presidente della Regione Giovanni Toti e l'elezione in consiglio comunale e in seguito in consiglio provinciale.



Con il passare del tempo lo scivolamento verso destra l'ha portata a un passo dalla Lega e solamente il tempo dirà se si concluderà con un tesseramento.

"Quello che posso assicurare è che non lo faccio per candidarmi nelle fila leghiste, anche perché non ci sono elezioni all'orizzonte. Le Regionali del 2020? No, garantisco che non mi candiderò alle Regionali", conclude.

Gli indizi di susseguono, non resta che attendere le prove.