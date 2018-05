SI e Possibile:”Bene partecipazione a sciopero di Cgil Cisl e Uil"

La Spezia - "Ieri mattina la città ha dato la risposta che ci si attendeva.

Un migliaio tra lavoratori, rappresentanti sindacali, politici e cittadini solidali hanno partecipato con grande trasporto al presidio e al corteo organizzati dai Sindacati dopo i terribili fatti di Pertusola.

È positivo che la città si sia fermata per dire BASTA ad un bollettino di guerra che ci fa sentire inermi.

Eppure le leggi per far fronte a questo autentico dramma esistono, peccato che vengano costantemente bypassate nel silenzio generale e che i lavoratori siano costantemente tenuti sotto ricatto nel dover accettare condizioni di lavoro e sicurezza impossibili perdita la pena del posto.

È una cultura che ha trovato terreno fertile in una politica che non ha fatto altro che strizzare l’occhio all’impresa e alla logica del profitto ad ogni costo.

È bastato parlare con qualche lavoratore Questa mattina per avere conferma di questo scenario vergognoso ed indegno di un paese come il nostro.

Ci fa piacere aver visto in piazza rappresentanti istituzionali di quelle forze politiche che più di tutte le altre hanno contribuito alla “deregulation” del mondo del lavoro che purtroppo ha creato un sistema in cui la sicurezza è percepita come un costo insostenibile e proprio laddove si dovrebbe investire di più si taglia inesorabilmente.

Prendiamo la loro presenza come un atto di responsabilità e autocritica rispetto alle politiche che, in allarmante continuità centrodestra - centrosinistra, hanno reso il lavoro più povero, precario, insicuro.

È ora di dire basta per davvero e soprattutto essere conseguenti rispetto alla retorica vuota della politica di governo.

Ad ogni livello.

Aspettiamo i fatti".



Sinistra Italiana

Possibile